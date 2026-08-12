БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Лионел Меси: Татко, не мога да повярвам, че те няма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
Спорт
Запази

Не знам какво ще правя без теб; не знам как да продължа напред, гласеше част от поста на легендарния футболист, който загуби своя баща преди дни.

интер маями без лионел меси родриго пол следващите два мача
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Нападателят на Интер Маями и Аржентина Лионел Меси написа трогателни слова в социалните мрежи след смъртта на баща си Хорхе Меси.

Бащата на световната звезда на футбола почина в петък в 22:00 часа местно време в болница в Росарио. Той беше на 68 години. Погребението се проведе тайно на 9 август.


Татко, все още не мога да повярвам, че те няма. Не мога да го разбера, или по-скоро не искам да го разбера. Толкова ми е трудно да си представя, че никога повече няма да те видя, никога повече няма да говоря с теб. Знам, че страдаше и това е най-доброто за теб, но си тръгна твърде рано. Имахме толкова много неща, на които да се радваме заедно.

Толкова много ме молеше да играя на последното Световно първенство и няколко дни преди началото му се разболя сериозно. Това беше първият турнир, на който не беше там. Но мама непрекъснато ми казваше, че ще се оправиш и ще можеш да дойдеш. Казах ти, че ще стигнем до финала, за да можеш да го направиш.

След всеки мач чаках съобщението ти и наистина ми липсваше. Тогава осъзнах, че ситуацията е наистина сериозна. Но въпреки всичко, непрекъснато мислех да стигна колкото е възможно по-далеч, да ти дам времето и възможността да видиш поне един мач. Стигнахме до финала, но ти все още не можа да го направиш. Исках да го спечеля, да...“ Да ти донеса победа и да ти покажа още един трофей. Но не можех – краката ми вече не ме слушаха. Този път се опитах да се противопоставя на физическото си състояние, но не се получи. Никога повече не се чувствах нормално.

Когато пристигнах, ти си помисли, че сме загубили финала с дузпи. Никога не успяхме да поговорим за всичко, което се случи. Не можа да се насладиш на нищо. Не станахме шампиони, но дори не можеш да си представиш колко много се наслаждавахме на всеки мач. И отново беше прав: трябваше да бъда там и да играя.

Казвам ти това, защото това е единственото нещо, за което така и не успяхме да говорим. Ти вече знаеш всичко останало. Говорихме си всеки ден и се виждахме, когато графикът ми позволяваше.

Не знам какво ще правя без теб; не знам как да продължа напред. Прекарах целия си живот просто играейки футбол, а сега имам толкова много съмнения дали изобщо ще мога да продължа да го правя още дълго. Ти беше до мен от самото начало и беше само малко преди края. Защо? Не издържа още малко, за да можем да завършим това пътуване заедно?

Знам, че щастието ти беше да виждаш семейството си да се справя добре: жена ти, децата ти и особено – само за да не знаят всички останали – как ме гледаш как играя.

Така беше, откакто бях дете. Караше ме на всичките ми тренировки, едва имаше време да се прибереш от работа. Майка ми ме караше на много от тренировките ми, защото ти беше на работа.

И, разбира се, никога не пропускаше мачовете ми. Как се тревожеше за мен, когато играех, и как се радваше, въпреки че не ме глезеше с комплименти.

Ти беше моят баща, моят приятел и моят агент. Във всеки един момент винаги беше точно такъв, какъвто трябваше да бъдеш, и никога не грешеше. Въпреки някои упреци и спорове, в крайна сметка винаги беше прав. Всичко завършваше точно както ти казваше.

Много ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш до мен. Особено в начина, по който отглеждам децата си, защото ги уча и отглеждам по същия начин, по който ти отгледа мен.

Почивай в мир и бди над нас. Отгоре, точно както ти направи тук. Благодаря ти за всичко. Обичам те, татко“, написа Меси в социалните мрежи.

По време на Световното първенство през 2026 г. медиите съобщиха за тежкото заболяване на бащата на Меси. В нощта на 17 юли националният отбор на Аржентина победи Алжир (3:0) в първия мач от груповата фаза. Меси отбеляза хеттрик. След мача той призна, че не е могъл да сдържи сълзите си след първия гол, тъй като е преживял няколко трудни дни. Няколко дни по-късно семейството на футболиста обяви, че Хорхе Меси е под медицинско наблюдение.

# Лионел Меси #Хорхе Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Футбол

ЦСКА привлече халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту
ЦСКА привлече халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту
ЦСКА преотстъпи крилото Кевин Додай в Полша ЦСКА преотстъпи крилото Кевин Додай в Полша
Чете се за: 00:32 мин.
И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино
Чете се за: 00:50 мин.
Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта
Чете се за: 01:52 мин.
Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред
Чете се за: 01:37 мин.
Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ