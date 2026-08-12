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Фондация "Футболни ветерани Ловеч" организира мач в памет на Ферарио Спасов

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Спорт
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Благотворителното събитие ще се състои в средата на септември.

фондация футболни ветерани ловеч организира мач памет ферарио спасов
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Фондация „Футболни ветерани Ловеч“ организира звезден благотворителен мач по минифутбол в памет на Ферарио Спасов на 12 септември на градския стадион в Ловеч. Това съобщиха за БТА от Фондацията. Двубоят ще се реализира съвместно с Българска асоциация минифутбол (БАМФ) и организацията „Отвъд Мостъ“. Основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален барелеф на легендарния треньор, заяви Милко Димитров от Фондацията.

На малки врати ще премерят сили два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариерата на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес.

Няколко месеца след като окачи бутонките на пирона, на зеления терен се завръща трикратният футболист N:1 на България Ивелин Попов. Той бе сред първите, веднага откликнал на поканата да води атаката на един от съставите. Попето не крие и неведнъж публично е заявявал, че е безкрайно задължен на Феро за доверието, което му е гласувал в труден момент за да се утвърди и израсне като играч по време на престоя си при оранжевите. С готовност и признателност към Ловеч тръгва и нападателят Георги Какалов, добави Димитров.

Част от състезателите, с които Ферарио Спасов постигна най-големите си успехи на треньорското поприще, също ще направят всичко възможно да акостират в града на люляците. Обещание да се включат в мача са дали екснационалите Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, голмайсторът Стефан Юруков, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те години Димитър Карадалиев. Стефан Колев, Димитър Балабанов, Мариян Тодоров и Росен Емилов. Играещ треньор ще бъде Ивайло Петев в тандем с бившия селекционер Цецо Зеленски.

Старата гвардия ветерани от Осъм пък ще бъде водена от треньори в лицето на Христо Данчев, Георги Коларов и Митко Маринов. Те също са амбицирани да се представят на ниво в памет на своя колега и приятел. Сред тях са и голмайсторът на „Б“ група за всички времена Пламен Линков, както и на Емил Цанев, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Станимир Илиев, Валери Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов, Стоимен Стойков и брата на Феро - Венци Спасов.

#Фондация "Футболни ветерани Ловеч" #Благотворителен мач в памет на Ферарио Спасов #Ферарио Спасов

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