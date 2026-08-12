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Лукас Африко след отпадането от Левски: В Алмати щеше да бъде различно

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Спорт
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Защитникът на Кайрат призна превъзходството на "сините“, но посочи жегата и състоянието на терена в Туркестан като фактори в реванша

лукас африко отпадането левски алмати щеше различно
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Бразилският защитник на Кайрат Лукас Африко изрази разочарованието си след отпадането от Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Казахстанският първенец загуби и реванша с 0:1 и напусна турнира с общ резултат 0:2.

Кайрат, който през миналия сезон участва в основната фаза на Шампионската лига, отстъпи с минимален резултат и в първата среща в София. Според Африко тимът му е показал значително по-добро лице в Туркестан, но не е успял да материализира създадените възможности.

"Знаехме, че мачът ще бъде тежък. Но играхме много по-силно в сравнение със срещата в София. Опитвахме, създадохме положения, но топката просто не искаше да влезе във вратата“, коментира бразилецът.

Защитникът призна, че разочарованието в съблекалнята е сериозно, тъй като футболистите на Кайрат са вярвали, че могат да обърнат развоя на сблъсъка.

"Тъжно ни е, защото не искахме да приключим по този начин. Вложихме се на максимум, свършихме солидна работа и се представихме по-добре от първия мач, но не успяхме да спечелим“, добави Африко.

Бразилецът обърна специално внимание и на условията в Туркестан. Срещата се проведе там заради ангажираността на клубния стадион на Кайрат в Алмати с концерт на американския рапър Кание Уест.

Африко призна, че футболистите са предпочитали реваншът да бъде на собствения им стадион, като не остана доволен и от тревното покритие в Туркестан.

"Игрището не беше от най-добро качество. Желанието ни беше да играем на нашия стадион в Алмати – там атмосферата е съвсем различна. В Туркестан е много горещо. Всички футболисти усетиха и бяха повлияни от тази жега, не беше лесно да се играе. Но нямаме оправдания. Все пак в Алмати със сигурност щеше да бъде по-различно“, заяви защитникът.

След отпадането от Шампионската лига Кайрат трябва бързо да пренасочи вниманието си към вътрешното първенство и предстоящите плейофи в Лига Европа. Африко подчерта, че отборът трябва да остави разочарованието зад себе си и да продължи с "високо вдигната глава“.



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#Лукас Африко #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК Левски София

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