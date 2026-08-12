Европейският поход изстреля коефициента на Левски до 10.000

Силното представяне на Левски в европейските клубни турнири през този сезон вече има сериозно отражение върху клубния коефициент на „сините“. Класирането за плейофите на Шампионската лига повиши показателя на столичния гранд до 10.000.

Отборът на Хулио Веласкес премина последователно през Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати и вече е натрупал 3.000 точки през настоящата европейска кампания. Това е повече от общо 2.500 точки, които Левски заработи от европейските си участия през предходните три сезона.

Възходът в коефициента може да продължи. Левски вече си гарантира участие в основната фаза на Лига Европа, а при преодоляване и на плейофа в Шампионската лига ще получи автоматично още точки към клубния си актив. Мачовете в основната фаза също ще предоставят възможност за допълнително подобряване на коефициента чрез победи и равенства.

Представянето на българските клубове се отразява положително и върху националния коефициент. Въпреки отпадането на още един от родните представители, България е натрупала 2.750 точки през настоящия сезон, което я поставя временно сред десетте най-добре представящи се държави в Европа за кампанията.

По този показател българските клубове към момента са пред представители на страни като Франция и Хърватия.

Прогрес има и в петгодишната ранглиста на УЕФА. България вече разполага с коефициент 20.437, с който изпреварва Словакия и се изкачва на 27-о място.

Така европейският поход на Левски не само доближава "сините“ до най-престижната клубна сцена, но вече носи важни дивиденти както за клубния коефициент, така и за позицията на България в ранглистата на УЕФА.