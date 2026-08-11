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Веласкес определи групата за реванша срещу Кайрат

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Спорт
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Мачът е тази вечер от 18:00 часа.

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
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Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за реванша срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион „Туркистан Арена“ е днес от 18:00 часа българско време.

Левски спечели първия мач миналата седмица с 1:0.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Хевертон, Алекс Сантейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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