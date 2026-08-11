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Левски търси място в плейофите на Шампионската лига

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Спорт
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Българският шампион гостува на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като има преднина от 1:0 след първия двубой на стадион „Георги Аспарухов“.

живо левски кайрат
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Левски излиза тази вечер в Казахстан с амбицията да направи още една крачка към основната фаза на Шампионската лига. Българският шампион гостува на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг, като има преднина от 1:0 след първия двубой на стадион „Георги Аспарухов“. Срещата на „Туркистан Арена“ започва в 18:00 часа българско време.

Кайрат отложи два свои мача от местното първенство, за да се подготви максимално добре за сблъсъка с Левски. След изиграването на 21 кръга тимът от Алмати заема второто място в класирането, на четири точки зад лидера Ордабаси, който е и с мач повече.

Казахстанският отбор стигна до третия квалификационен кръг на Шампионската лига след отстраняването на Сутиеска и Омония Никозия. В сблъсъка с кипърския тим Кайрат загуби първата среща с 0:1, но спечели реванша със същия резултат и след изпълнение на дузпи си осигури продължаването напред.

Левски вече си гарантира участие в европейските клубни турнири до края на годината, но голямата цел пред състава на Хулио Веласкес остава достигането до основната фаза на Шампионската лига. При успех над Кайрат столичани ще се класират за плейофния кръг, където потенциален съперник е гръцкият АЕК.

Съставът на Веласкес ще бъде с няколко отсъстващи футболисти в Казахстан. Заради контузии извън групата останаха Акрам Бурас, Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Добрата новина за треньорския щаб е завръщането на Майкон, който пропусна последните три мача на отбора.

До този момент Левски премина убедително през квалификациите. В първия кръг българският шампион елиминира Борац Баня Лука след 1:1 като гост и категорично 4:0 в София. В следващата фаза „сините“ се справиха и с румънския шампион Университатя Крайова – 1:0 на „Георги Аспарухов“ и 2:2 в Румъния.

Левски започна успешно и защитата на шампионската си титла в България. Тимът на Хулио Веласкес записа четири поредни победи в първенството – срещу Дунав, Локомотив София, Септември и Локомотив Пловдив.

Сега пред столичани стои най-сериозното изпитание до момента – 90 минути в Казахстан, които могат да ги доближат само на един плейоф от мечтаната основна фаза на Шампионската лига.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК Левски София

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