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Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат

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Спорт
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Старши треньорът на българския шампион не мисли за високите температури или състоянието на терена преди реванша с Кайрат

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат, категоричен е старши треньорът на българския шампион Хулио Веласкес. "Сините" постигнаха минимален успех с 1:0 в първата среща, а в Туркестан се очаква съперникът да играе по-отворено, а жегата ще бъде още по-голям фактор.

Левски ще излезе срещу Кайрат в 18:00 часа българско време във вторник, 11 август.

"Нямам представа как ще изглеждат в този мач, защото последният им е срещу нас. Можем да си извадим поуки от предишния кръг на елиминациите, но два мача еднакви няма. В последния имаше интересни ситуации, когато ни пресираха във висок блок. След това бързо се прибираха в среден и нисък. Трябва да бъдем готови за всякакви сценарии и да бъдем готови за отговор в атака, за да бъдем опасни. Футболистите на Кайрат предложиха различни интересни неща при притежание на топката. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас", каза той на пресконференция преди мача.

По време на пресконференцията температурата в Туркестан бе 40°C, по данни на accuweather, а в часа на мача във вторник тя трябва да бъде малко над 30°C.

"Не се притеснявам, по-скоро съм загрижен. Трябва да свикнем с атмосферните условия, защото това е фактор, който трябва да се вземе в предвид. Ще покажем, че сме адаптивни, без да търсим извинения. Длъжни сме да се адаптираме към всеки сценарий. Нашата идентичност е ясна за всички. Търсим решения, а не извинения. Можем да повторим и 20 пъти при какви температури ще се играе утре, но това няма да промени нещата. Получих информация, че вчера на този терен е имало мач за първенството. Ситуацията е една и съща за двата отбора, а ние трябва да се адаптираме и да изиграем мача. Ясно е, че колкото е по-добър теренът, толкова по-добър спектакъл могат да създадат футболистите", допълни испанецът.

Левски започна отлично новия сезон и в девет официални мача има седем победи и две равенства.

"Във всеки смисъл мога да кажа, че атмосферата в отбора е много добра. Не само сега, когато ни се получават добре нещата в шампионата и в Европа, а още от подготовката в Правец. Всичко започва от човешкия фактор, защото в съблекалнята ни има изключителни хора", завърши Веласкес.

#Хулио Веласкес

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