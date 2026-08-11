Кун Теменужков подписа в пета дивизия на Испания

Българският нападател Кун Теменужков подписа договор до края на сезона с петодивизионния испански футболен клуб КФЖ Молеруса, съобщават от отбора. Той пристига от андорския Санта Колома, с който изигра четири мача в Лигата на конференциите и вкара един гол.

Теменужков бе в Санта Колома само за евротурнирите. Той се разписа при победа с 3:0 над уелския Пен-ъ-Бонт в първия квалификационен кръг на ЛнК, но след това андорците отстъпиха с общ резултат 3:9 на австрийския Рапид Виена.

Теменуджков бе освободен след края на евроучастието на Санта Колома и подписа с Молеруса, с който ще играе в Група 5 на Терсера Федерасион. През миналата година отборът завърши на 12-о място в класирането, а новият сезон започва на 5 септември срещу УЕ Тона.