Лудогорец преотстъпи Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте Санта Фе, съобщиха от българския клуб.

Ръководствата на 14-кратния шампион на България и латиноамериканския клуб финализираха успешно преговорите за играча, който вече се присъедини към новия си клуб. Индепендиенте ще картотекира Родригес за предстоящите мачове срещу аржентинския гранд Ривър Плейт от елиминационната фаза на турнира „Копа Судамерикана“.

Колумбиецът ще играе в Индепендиенте под наем за една година с опция за закупуване.

Лудогорец привлече Емерсон Родригес през януари 2025 г. от американския Интер Маями. До момента той бе преотстъпен за един полусезон на Ботев Пловдив.

За „орлите“ крилото има 31 мача и 4 гола.