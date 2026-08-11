БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Димитър Митов ще продължи кариерата си във Втора Бундеслига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Националът ще подпише днес със Санкт Паули.

димитър митов прекрасно толкова млад отбор играе българия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националът на България Димитър Митов пристигна в Хамбург, където ще премине медицински тестове, след което ще подпише договор с местния клуб Санкт Паули, състезаващ се във Втора Бунделига. Официалното представяне на Митов трябва да стане по-късно днес.

По-рано тази сутрин „Рекорд Спорт“ съобщи, че от Санкт Паули са направили шестцифрена оферта, плюс допълнителни бонуси за трансфера на българина и са уверени, че сделката ще бъде сключена бързо. Явно от настоящия клуб на Митов – Абърдийн, не се правили особени спънки, а същ така не е било нужно и кой знае каква дискусия, след като на играча е бил купен бързо билет за северния германски град.

Санкт Паули изпадна през миналата година от Бундеслигата, завършвайки на последното 18-о място в класирането, но стяга сериозен отбор, който да се върне веднага при най-добрите. В отбора от Хамбург – Митов, който има 15 мача за България, ще спори за титулярното място основно с Бен Фол, до момент първи избор, и с австриеца Симон Зпари.

#ФК Санкт Паули #Димитър Митов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Национални отбори

И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино
И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино
Футболната асоциация на Република Ирландия оттегли подкрепата си от Джани Инфантино Футболната асоциация на Република Ирландия оттегли подкрепата си от Джани Инфантино
Чете се за: 00:57 мин.
Катар и Мароко са сред шестте арабски федерации, които подкрепят президента на ФИФА Джани Инфантино Катар и Мароко са сред шестте арабски федерации, които подкрепят президента на ФИФА Джани Инфантино
Чете се за: 02:07 мин.
Шави е новият селекционер на националния отбор на Нидерландия по футбол Шави е новият селекционер на националния отбор на Нидерландия по футбол
Чете се за: 04:22 мин.
Зидан обяви част от щаба си, Фабиен Бартез ще бъде треньор на вратарите Зидан обяви част от щаба си, Фабиен Бартез ще бъде треньор на вратарите
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът на футболната асоциация на Малави подкрепи Джани Инфантино за нов президентски мандат начело на ФИФА Президентът на футболната асоциация на Малави подкрепи Джани Инфантино за нов президентски мандат начело на ФИФА
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ