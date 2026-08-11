Димитър Митов ще продължи кариерата си във Втора Бундеслига

Националът на България Димитър Митов пристигна в Хамбург, където ще премине медицински тестове, след което ще подпише договор с местния клуб Санкт Паули, състезаващ се във Втора Бунделига. Официалното представяне на Митов трябва да стане по-късно днес.

По-рано тази сутрин „Рекорд Спорт“ съобщи, че от Санкт Паули са направили шестцифрена оферта, плюс допълнителни бонуси за трансфера на българина и са уверени, че сделката ще бъде сключена бързо. Явно от настоящия клуб на Митов – Абърдийн, не се правили особени спънки, а същ така не е било нужно и кой знае каква дискусия, след като на играча е бил купен бързо билет за северния германски град.

Санкт Паули изпадна през миналата година от Бундеслигата, завършвайки на последното 18-о място в класирането, но стяга сериозен отбор, който да се върне веднага при най-добрите. В отбора от Хамбург – Митов, който има 15 мача за България, ще спори за титулярното място основно с Бен Фол, до момент първи избор, и с австриеца Симон Зпари.