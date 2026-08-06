Диего Форлан поема националния отбор на Уругвай след раздялата с Марсело Биелса

Диего Форлан е новият старши треньор на националния отбор на Уругвай. Новината бе официално обявена от Уругвайската футболна федерация, която потвърди, че 47-годишната легенда ще поеме и младежкия тим до 20 години.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Интер заменя Марсело Биелса, който се раздели с поста след разочароващото представяне на Уругвай на световното първенство през 2026 година. Южноамериканците отпаднаха още в груповата фаза, без да запишат победа, а след края на турнира Биелса призна, че не е успял да изгради достатъчно силен колектив.

"Форлан се завръща там, където остави незаличима следа. Модел за подражание, икона и емблема на едно незабравимо поколение, той се връща, за да допринесе със своя опит, лидерство и задълбочени познания за международния футбол“, заявиха от федерацията.

Новият селекционер ще започне работа незабавно с отбора до 20 години, а впоследствие ще поеме подготовката и на представителния тим за предстоящите приятелски срещи между септември и ноември.

Форлан остава една от най-големите фигури в историята на уругвайския футбол. Той изигра 112 мача с националния екип, спечели Копа Америка през 2011 година и бе избран за най-добър футболист на Световното първенство в Южна Африка през 2010 година. След края на състезателната си кариера през 2019-а натрупа треньорски опит начело на уругвайските клубове Пенярол и Атенас.