БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Диего Форлан поема националния отбор на Уругвай след раздялата с Марсело Биелса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Легендарният нападател заменя аржентинския специалист след разочароващото представяне на Мондиал 2026 и ще ръководи едновременно мъжкия национален тим и селекцията до 20 години

диего форлан поема националния отбор уругвай раздялата марсело биелса
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Диего Форлан е новият старши треньор на националния отбор на Уругвай. Новината бе официално обявена от Уругвайската футболна федерация, която потвърди, че 47-годишната легенда ще поеме и младежкия тим до 20 години.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Интер заменя Марсело Биелса, който се раздели с поста след разочароващото представяне на Уругвай на световното първенство през 2026 година. Южноамериканците отпаднаха още в груповата фаза, без да запишат победа, а след края на турнира Биелса призна, че не е успял да изгради достатъчно силен колектив.

"Форлан се завръща там, където остави незаличима следа. Модел за подражание, икона и емблема на едно незабравимо поколение, той се връща, за да допринесе със своя опит, лидерство и задълбочени познания за международния футбол“, заявиха от федерацията.

Новият селекционер ще започне работа незабавно с отбора до 20 години, а впоследствие ще поеме подготовката и на представителния тим за предстоящите приятелски срещи между септември и ноември.

Форлан остава една от най-големите фигури в историята на уругвайския футбол. Той изигра 112 мача с националния екип, спечели Копа Америка през 2011 година и бе избран за най-добър футболист на Световното първенство в Южна Африка през 2010 година. След края на състезателната си кариера през 2019-а натрупа треньорски опит начело на уругвайските клубове Пенярол и Атенас.

#Диего Форлан #национален отбор на Уругвай по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Световен футбол

Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино
Чете се за: 02:50 мин.
Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА
Чете се за: 03:50 мин.
Роберт Левандовски не успя да се разпише при победа на Чикаго Файър за Купата на лигата Роберт Левандовски не успя да се разпише при победа на Чикаго Файър за Купата на лигата
Чете се за: 00:45 мин.
УЕФА остава твърда: Европейските отбори продължават бойкота на турнирите на ФИФА УЕФА остава твърда: Европейските отбори продължават бойкота на турнирите на ФИФА
Чете се за: 01:40 мин.
Принц Али: ФИФА изплати забавени бонуси на Йордания дни след критиките към Джани Инфантино Принц Али: ФИФА изплати забавени бонуси на Йордания дни след критиките към Джани Инфантино
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ