Русия се завръща частично на международната футболна сцена чрез турнир на ФИФА до 15 години

Русия ще направи частично завръщане в международния футбол, след като беше включена в жребия за първото издание на Световната купа и фестивал на ФИФА за юноши до 15 години. Руският отбор ще участва в надпреварата в Азербайджан през октомври, докато останалите ограничения за представителните тимове на страната остават в сила.

Русия беше извадена от състезанията на ФИФА и УЕФА след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година. Впоследствие ФИФА отвори новия си турнир до 15 години за всички свои 211 федерации членки, което даде възможност и на руския тим да участва.

При жребия Русия попадна в една група с Турция, Афганистан, Джибути, Сиера Леоне и Судан. Турция е единственият европейски съперник на руснаците в потока.

В дебютното издание ще участват общо 191 национални отбора, като Украйна не е сред тях. Германия и Нидерландия също няма да участват, а извън турнира остават още Съединените щати и Северна Корея.

Завръщането на Русия на ниво до 15 години не означава промяна на статута на останалите руски национални и клубни отбори. Забраната за участие в основните състезания на ФИФА и УЕФА остава в сила.

Турнирът в Азербайджан ще бъде проведен в нетрадиционен формат. Отборите ще играят с по осем футболисти, срещите ще бъдат в две полувремена по 20 минути, а терените ще бъдат с по-малки размери. ФИФА обяви, че ще бъдат изиграни близо 1000 мача, като идеята е младите футболисти да получат повече възможности за международни срещи и развитие.

"Световният фестивал на ФИФА за юноши до 15 години адресира фундаментално предизвикателство в международния футбол – осигуряване на значими възможности за състезание на нации, за които класирането за турнирите на ФИФА остава огромно предизвикателство“, посочват от световната футболна централа.

Първите срещи от турнира са насрочени за 24 октомври, а надпреварата ще приключи на 30 октомври. През 2027 година ФИФА планира да организира първото издание за девойки до 15 години, а от 2028-а нататък идеята е турнирите при юношите и девойките да се провеждат ежегодно.