Лионел Меси добави нов трофей към визитката си

Интер Маями победи Крус Асул с 2:0 във финала за Купата на шампионите. Звездата на победителите Лионел Меси бе избран за играч на мача, след като се отчете с гол и асистенция.

Купата на шампионите противопоставя шампиона на Мексико и първенеца в Мейдцът Лийг Сокър.

Играчите в розово откриха резултата в 24-ата минута. Лео Меси засече с глава центриране във вратарското поле на Луис Суарес.

През второто полувреме аржентинецът отново изпрати топката в противниковата врата, но попадението не бе зачетено заради засада.

Гостите бяха близо до изравнителен гол в 67-ата минута, но резервата Габриел Фернандес стреля с глава в дясната греда.

Възпитаниците на Кили Гонсалес подпечатаха успеха си в 81-ата минута. Каземиро засече с глава центриране от ъглов удар на Меси.