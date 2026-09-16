БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Чете се за: 07:20 мин.
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива...
Чете се за: 04:45 мин.
17 септември ще бъде учебен ден за столичните училища
Чете се за: 00:32 мин.
Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството...
Чете се за: 09:35 мин.
Бившият косовски президент Хашим Тачи беше осъден на 25...
Чете се за: 03:00 мин.
Фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха...
Чете се за: 04:12 мин.
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Чете се за: 01:10 мин.
Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има...
Чете се за: 05:02 мин.
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атлетико Мадрид разгроми Осасуна и се изкачи на трето място

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Лидерите Барселона и Реал Мадрид са с по две точки повече.

Атлетико Мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

Атлетико Мадрид записа убедителна победа с 4:0 над Осасуна в мач от шестия кръг на Ла Лига. „Дюшекчиите“ постигнаха втори пореден успех и вече имат 13 точки, с които заемат третото място във временното класиране. Лидерите Барселона и Реал Мадрид са с по две точки повече.

Атлетико продължава да доминира в преките си двубои с Осасуна, като мадридчани имат само една загуба в последните 14 срещи между двата тима. За гостите поражението бе трето поредно, а те остават на 13-ата позиция.

Домакините поведоха в 24-ата минута чрез канадския национал Джонатан Дейвид. Нападателят можеше да удвои аванса си в края на първата част, но не успя да се разпише отново.

Дейвид все пак се превърна в ключова фигура и след почивката. В 54-ата минута той асистира на Кан-ин Лий, който покачи на 2:0.

Само девет минути по-късно Робин льо Норман реализира трети гол за Атлетико, а крайният резултат бе оформен в 82-ата минута. Алекс Баена се възползва от подаване на американския национал Джони Кардосо и направи 4:0.

В друг мач от кръга Севиля спечели с 1:0 като гост на Депортиво Ла Коруня. Успехът изкачи андалусийци до петото място с 13 точки, докато Депортиво остава седми с 9.

Единственото попадение в срещата падна в 52-ата минута, когато Мигел Сиера даде преднина на Севиля. Домакините останаха с човек по-малко седем минути по-късно след директен червен картон на защитника Анхелино и не успяха да стигнат до изравняване.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Атлетико Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
1
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
2
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
3
До неделя – хладно сутринта, предимно слънчево през деня
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
4
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в град Газа
5
12 души загинаха, а над 100 се издирват след срутването на сграда в...
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата
6
България срещу европейския шампион Полша в битка за върха в групата

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Европейски футбол

Байерн вече се оглежда за заместник на Хари Кейн
Байерн вече се оглежда за заместник на Хари Кейн
Байерн удължи договора на спортния си директор Байерн удължи договора на спортния си директор
Чете се за: 00:37 мин.
Килиан Мбапе и Винисиус предизвикаха сериозен политически и обществен дебат в Испания Килиан Мбапе и Винисиус предизвикаха сериозен политически и обществен дебат в Испания
Чете се за: 02:12 мин.
Отхвърленият инвестиционен план на Джани Инфантино ще бъде представен пред съвета на ФИФА за обсъждане Отхвърленият инвестиционен план на Джани Инфантино ще бъде представен пред съвета на ФИФА за обсъждане
Чете се за: 02:42 мин.
Болоня обяви, че се разделя с треньора Доменико Тедеско Болоня обяви, че се разделя с треньора Доменико Тедеско
Чете се за: 01:10 мин.
Георги Иванов уважи честването на 100 години гръцки футбол в Солун Георги Иванов уважи честването на 100 години гръцки футбол в Солун
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Чете се за: 07:20 мин.
Национални отбори
СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет? СПЕЦИАЛНО: "За" или "против" един учебник по предмет?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение Президентът Илияна Йотова: Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение
Чете се за: 04:45 мин.
По света
За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР) За цените на горивата: Опозицията критикува управляващите - те отговориха (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
След речта за състоянието на ЕС - какви са реакциите на българските...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Законови промени: Затягат контрола при бързите кредити?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Срам за Европа и всички останали": Шок и сълзи в Косово...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ