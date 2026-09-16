Атлетико Мадрид разгроми Осасуна и се изкачи на трето място

Атлетико Мадрид записа убедителна победа с 4:0 над Осасуна в мач от шестия кръг на Ла Лига. „Дюшекчиите“ постигнаха втори пореден успех и вече имат 13 точки, с които заемат третото място във временното класиране. Лидерите Барселона и Реал Мадрид са с по две точки повече.

Атлетико продължава да доминира в преките си двубои с Осасуна, като мадридчани имат само една загуба в последните 14 срещи между двата тима. За гостите поражението бе трето поредно, а те остават на 13-ата позиция.

Домакините поведоха в 24-ата минута чрез канадския национал Джонатан Дейвид. Нападателят можеше да удвои аванса си в края на първата част, но не успя да се разпише отново.

Дейвид все пак се превърна в ключова фигура и след почивката. В 54-ата минута той асистира на Кан-ин Лий, който покачи на 2:0.

Само девет минути по-късно Робин льо Норман реализира трети гол за Атлетико, а крайният резултат бе оформен в 82-ата минута. Алекс Баена се възползва от подаване на американския национал Джони Кардосо и направи 4:0.

В друг мач от кръга Севиля спечели с 1:0 като гост на Депортиво Ла Коруня. Успехът изкачи андалусийци до петото място с 13 точки, докато Депортиво остава седми с 9.

Единственото попадение в срещата падна в 52-ата минута, когато Мигел Сиера даде преднина на Севиля. Домакините останаха с човек по-малко седем минути по-късно след директен червен картон на защитника Анхелино и не успяха да стигнат до изравняване.