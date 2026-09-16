Байерн удължи договора на спортния си директор

Байерн Мюнхен продължи договора на спортния си директор Кристоф Фройнд до 30 юни 2029 година, обявиха от германския шампион.

49-годишният специалист е част от ръководството на клуба от септември 2023 година. За този период баварците спечелиха две титли в Бундеслигата, две Суперкупи на Германия и Купата на Германия.

Новият контракт е поредният знак за доверието към Фройнд, който ще продължи да отговаря за спортното управление на клуба до лятото на 2029 година.