Гол в добавеното време донесе успеха на Реал Мадрид в гостуването на Елче

Реал Мадрид победи Елче с 3:2 в мач от 6-ия кръг на Ла Лига. Карлос Еспи бе точен в добавеното време, за да осигури трите точки на “кралете”.

Гостите откриха резултата на стадион “Мануел Мартинез Валеро” в Елче в 25-ата минута. Удар на Арда Гюлер от пряк свободен удар се отби от дясната греда. Топката рикошира в гърба на вратаря Матиас Дитуро и попадна във вратата му.

Възпитаниците на Жозе Моуриньо удвоиха преднината си осем минути по-късно. Килиан Мбапе засече подаване по земя в наказателното поле на Ян Диоманде.

До края на полувремето Килиан Мбапе прати топката в противниковата врата още веднъж, но голът не бе зачетен заради засада.

След паузата домакините заиграха по-ефективно в преден план и намалиха изоставането си в 71-ата минута. Абиел Осорио засече с глава центриране на Лукас Сепеда във вратарското поле.

Футболистите на Мартин Анселми възобновиха равенството в 83-ата минута. Фер Ниньо изравни с прецизен шут по земя в далечния ъгъл.

В първата минута на добавеното време играчите в черно стигнаха до победата. Карлос Еспи засече успоредно на голлинията подаване на Килиан Мбапе.

Реал Мадрид заема втората позиция в подреждането с актив от 15 пункта. Елче остава на последното 20-о място в класирането с 2 точки.