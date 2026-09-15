Райо Валекано отказа Еспаньол

Райо Валекано победи Еспаньол с 2:1 у дома в шестия кръг на испанското първенство.

Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините, а Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон.

Райо Валекано има седем точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол, със седем точки, е на осмо място.

Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1:0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-а минута.

Двубоят бе дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б-отбора на Валенсия, но трябваше по спешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който бе уволнен след четири загуби в първите пет кръга.