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Ланс остана без треньор

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Спорт
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Германецът напусна французите след едва 6 мача начело.

Ланс остана без треньор
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Френският клуб от Лига 1 Ланс се раздели с старши треньора Дино Топмьолер след едва шест мача начело на отбора, съобщиха от клуба.

В дух на взаимно уважение Ланс и Дино Топмьолер обявяват прекратяването на сътрудничеството си по взаимно съгласие“, се казва в изявлението на тима.

От клуба уточниха, че са провели задълбочени разговори с Топмьолер относно състава и организацията на треньорския щаб, преди да го уведомят за намерението си да преструктурират работата.

Тъй като Дино Топмьолер не можа да приеме тези структурни промени, клубът, действайки отговорно, реши да прекрати ангажимента му, както и този на двамата му помощници“, добавиха от френския отбор.

45-годишният Топмьолер бе назначен през юни след напускането на Пиер Саж, който премина в тима от Висшата лига Кристъл Палас, след като изведе Ланс до историческа победа за Купата на Франция и второ място в Лига 1.

Германският специалист, който имаше договор до 2028 г., започна престоя си със забележителна победа с 1:0 над Пари Сен Жермен миналия месец, печелейки Суперкупата на Франция (Trophée des Champions).

В Лига 1 Ланс спечели само един от първите си четири мача, докато в Шампионската лига стартира с драматична победа с 3:2 като гост на Славия (Прага).

Отборът заема 10-о място в класирането на Лига 1 преди гостуването на Монако в петък, като начело на тима ще бъде Яник Каюзак – досегашният помощник на Топмьолер.

#ФК Ланс #Дино Топмьолер

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