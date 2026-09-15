Напрежение около акциите на Пирин, ветераните уверяват: Няма разрив, процедурата продължава

Процедурата по прехвърлянето на акциите на Пирин Благоевград към ветераните на клуба продължава и няма разрив между двете страни. Това заяви адвокат Теодор Тошев, който представлява ветераните, след появилото се напрежение около бъдещето на собствеността на "орлетата“.

Повод за неговата пресконференция стана публично изявление на настоящия собственик Георги Калпакчиев. Той обяви, че е готов да предостави акциите си без финансови претенции, но според него процесът по прехвърлянето постоянно е спиран и блокиран заради изискването на допълнителни документи.

Тошев представи различна гледна точка и подчерта, че комуникацията между юридическите екипи продължава. Разговорите са започнали още на 3 септември, когато Калпакчиев обяви намерението си да се оттегли от ръководството на Пирин. Още същия ден ветераните са заявили готовност да придобият акциите.

На 4 септември от страна на Тошев са били изпратени проект на договор за дарение, джиро на временните удостоверения, протокол от заседание на Съвета на директорите и покана за свикване на общо събрание. След последвали редакции от юридическия екип на Калпакчиев потенциалните нови акционери са поискали допълнителна информация за финансовото състояние на клуба.

Сред изисканите данни са справки за задълженията на дружеството, неговите кредитори, наличните обезпечения и евентуални бъдещи финансови ангажименти, както и подробности около предаването на счетоводната и търговската документация.

Според Тошев тези изисквания са стандартна част от подобна процедура и не представляват опит за нейното блокиране. Целта е бъдещите собственици да разполагат с ясна представа за финансовото състояние на Пирин и задълженията, които ще поемат заедно с акциите.

По думите му юридическият екип на Калпакчиев вече е поискал необходимите справки от счетоводството и след предоставянето им разговорите за окончателното оформяне на сделката могат да продължат. Именно поради това Тошев определи публичното изявление на настоящия собственик като "необяснимо“, тъй като според него то не съответства на комуникацията между двете страни до момента.

На този фон пред Пирин стои и друг ключов казус - условният лиценз на клуба. До 30 септември дружеството трябва да представи пред Българския футболен съюз удостоверение за липса на задължения към НАП или споразумение за тяхното разсрочване.

Тошев подчерта, че към момента оперативното управление продължава да бъде в ръцете на изпълнителния директор Георги Калпакчиев и именно той носи отговорност за предприемането на необходимите действия преди изтичането на крайния срок.

Представителят на ветераните призова процесът да не се превръща в публичен конфликт и увери, че обявеният по-рано план за придобиване на акциите продължава да се изпълнява. Основната цел остава плавното прехвърляне на собствеността и осигуряването на стабилност за Пирин в момент, в който клубът е изправен и пред важен лицензионен срок.