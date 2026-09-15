БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение около акциите на Пирин, ветераните уверяват: Няма разрив, процедурата продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Адвокат Теодор Тошев обяви, че се очакват финансови документи преди прехвърлянето, а срокът за решаването на въпроса с лиценза изтича на 30 септември

Напрежение около акциите на Пирин, ветераните уверяват: Няма разрив, процедурата продължава
Снимка: БТА
Слушай новината

Процедурата по прехвърлянето на акциите на Пирин Благоевград към ветераните на клуба продължава и няма разрив между двете страни. Това заяви адвокат Теодор Тошев, който представлява ветераните, след появилото се напрежение около бъдещето на собствеността на "орлетата“.

Повод за неговата пресконференция стана публично изявление на настоящия собственик Георги Калпакчиев. Той обяви, че е готов да предостави акциите си без финансови претенции, но според него процесът по прехвърлянето постоянно е спиран и блокиран заради изискването на допълнителни документи.

Тошев представи различна гледна точка и подчерта, че комуникацията между юридическите екипи продължава. Разговорите са започнали още на 3 септември, когато Калпакчиев обяви намерението си да се оттегли от ръководството на Пирин. Още същия ден ветераните са заявили готовност да придобият акциите.

На 4 септември от страна на Тошев са били изпратени проект на договор за дарение, джиро на временните удостоверения, протокол от заседание на Съвета на директорите и покана за свикване на общо събрание. След последвали редакции от юридическия екип на Калпакчиев потенциалните нови акционери са поискали допълнителна информация за финансовото състояние на клуба.

Сред изисканите данни са справки за задълженията на дружеството, неговите кредитори, наличните обезпечения и евентуални бъдещи финансови ангажименти, както и подробности около предаването на счетоводната и търговската документация.

Според Тошев тези изисквания са стандартна част от подобна процедура и не представляват опит за нейното блокиране. Целта е бъдещите собственици да разполагат с ясна представа за финансовото състояние на Пирин и задълженията, които ще поемат заедно с акциите.

По думите му юридическият екип на Калпакчиев вече е поискал необходимите справки от счетоводството и след предоставянето им разговорите за окончателното оформяне на сделката могат да продължат. Именно поради това Тошев определи публичното изявление на настоящия собственик като "необяснимо“, тъй като според него то не съответства на комуникацията между двете страни до момента.

На този фон пред Пирин стои и друг ключов казус - условният лиценз на клуба. До 30 септември дружеството трябва да представи пред Българския футболен съюз удостоверение за липса на задължения към НАП или споразумение за тяхното разсрочване.

Тошев подчерта, че към момента оперативното управление продължава да бъде в ръцете на изпълнителния директор Георги Калпакчиев и именно той носи отговорност за предприемането на необходимите действия преди изтичането на крайния срок.

Представителят на ветераните призова процесът да не се превръща в публичен конфликт и увери, че обявеният по-рано план за придобиване на акциите продължава да се изпълнява. Основната цел остава плавното прехвърляне на собствеността и осигуряването на стабилност за Пирин в момент, в който клубът е изправен и пред важен лицензионен срок.

#Теодор Тошев #ПФК Пирин Благоевград

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
1
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
2
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
3
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е...
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
4
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при трагедията в Петрохан и Околчица
5
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при...
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са обвинени в убийство с евентуален умисъл
6
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Български футбол

Добрин Гьонов: Подготовката за Купата на елита отне повече от осем седмици
Добрин Гьонов: Подготовката за Купата на елита отне повече от осем седмици
Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли Валентин Илиев приветства новия турнир: По-добре такива мачове, отколкото контроли
Чете се за: 02:42 мин.
Купата на Елита стартира с "червено“ дерби: ЦСКА срещу ЦСКА 1948 още на четвъртфиналите Купата на Елита стартира с "червено“ дерби: ЦСКА срещу ЦСКА 1948 още на четвъртфиналите
Чете се за: 02:47 мин.
Левски пусна в свободна продажба билетите за сблъсъка със Залцбург Левски пусна в свободна продажба билетите за сблъсъка със Залцбург
Чете се за: 01:45 мин.
Симао Фрейташ: Трудно е когато трябва да играеш срещу два отбора Симао Фрейташ: Трудно е когато трябва да играеш срещу два отбора
Чете се за: 01:15 мин.
Томас Райс: Трябва да играем 90 минути с пълна концентрация Томас Райс: Трябва да играем 90 минути с пълна концентрация
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца "Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта за по-бързо строителство и по-високо качество План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта за по-бързо строителство и по-високо качество
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Хибридни атаки срещу ЕС: Общото между нападенията в страните членки
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия
Чете се за: 02:32 мин.
По света
"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
След 4 златни и 1 бронзов медал - българските плувци гледат към...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ