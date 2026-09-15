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Левски пусна в свободна продажба билетите за сблъсъка със Залцбург

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Спорт
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"Сините“ приемат австрийския тим в Лига Европа на 17 септември от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски“, а децата до 7 години ще влизат безплатно

Левски пусна в свободна продажба билетите за сблъсъка със Залцбург
Снимка: Startphoto.bg
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Билетите за двубоя между Левски и Залцбург от основната фаза на Лига Европа вече са в свободна продажба. Пропуските ще бъдат достъпни до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите пред Сектор "А“ на стадион "Георги Аспарухов“.

Европейският сблъсък е насрочен за четвъртък, 17 септември, от 19:45 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

От Левски уточниха, че билетите са разпределени между онлайн продажбата и физическите каси, за да бъде улеснен достъпът на привържениците до пропуски за срещата.

"Билетите за двубоя от основната фаза на UEFA Europa League срещу Залцбург са в продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, както и онлайн“, съобщиха от клуба.

От "синия“ клуб потвърдиха още, че децата до 7-годишна възраст включително ще имат право на безплатен вход за двубоя. Така Левски промени първоначалното си решение, според което тази възможност нямаше да важи за европейските мачове.

При останали непродадени пропуски в деня на срещата ще бъдат отворени и касите на Националния стадион "Васил Левски“ на улица "Гурко“. Те ще работят от 10:00 часа на 17 септември до края на първото полувреме.

Срещата със Залцбург е част от европейската кампания на Левски в основната фаза на Лига Европа, като "сините“ ще разчитат на сериозна подкрепа от трибуните на Националния стадион.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК Левски София #РБ Залцбург

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