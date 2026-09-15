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Симао Фрейташ: Трудно е когато трябва да играеш срещу два отбора

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Спорт
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Треньорът на Септември критикува съдиите след загубата от Лудогорец.

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Снимка: Startphoto.bg
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Треньорът на Септември Симао Фрейташ коментира мача от деветия кръг в Първа лига срещу Лудогорец, загубен от неговия тим с 1:2.

„Трудно е когато трябва да играеш срещу два отбора - срещу Лудогорец, но и срещу още един съперник. Това са съдиите. Всичко, което ние правим, е фаул. Каквото кажем - винаги е жълт картон. Арбитърът ни пречи, а това не е честно“, коментира Фрейташ.

„Много съм горд от играчите, изиграхме много силен мач. Лудогорец е класен състав, но ние имахме нашите моменти. Вижте втория гол. Ако това е гол във вратата на Лудогорец, дали ще бъде признат? Моето бъдеще е да се готвя за мача с Ботев Пловдив. Другото не е важно. Излизаме срещу всеки един отбор, за да спечелим. Има неща, които трябва да подобрим, но има и добри неща в нашето представяне“, добави треньорът на Септември.

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#Симао Фрейташ #Първа лига 2026/2027 #ПФК Септември София

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