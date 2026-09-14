Клаудио Праковник: Бъдещето ни чака и аз много се радвам, че ще бъда част от него

Левски не трябва да мечтае да играе понякога в Лига Европа, а трябва да го прави всяка година, заяви членът на новия Съвет на директорите на българския футболен клуб - Клаудио Праковник.

Бившият финансов шеф на бразилския гранд Фламенго заяви, че новите директори целят да започнат израстването на "сините" с инвестиране в технологии, и мениджмънт.

"На първо място искам да благодаря на президента (Атанас Бостанджиев). Много съм щастлив, че съм тук и че ме приехте така. Пътувах много до София през последните месеци и нямаше как - трябваше да разбера историята на клуба, традициите, феновете... Това са елементите, които ме трогнаха", заяви Праковник при представянето си.

Финансистът посочи първите стъпки в развитието на клуба.

"С какво мога да допринеса? Първите ми задачи с Еду и останалите е да започнем нови процеси на управление. Това е най-важно за нас - да имаме устойчив растеж. Трябва да започнем да инвестираме в процесите, технологията и управлението, да привличаме нови таланти. Първата ни задача е нова структура, технологии и мениджмънт. Искаме върху тази основа да изградим бъдещето на клуба. Той има изключителна история, а сега сме шампиони и трябва да растем. Не трябва да мечтаем понякога да играем в Лига Европа, а трябва да го правим всяка година. От моя гледна точка ние сме тук точно заради това. Аз лично съм в контрола и финансите. Ние сме печеливш клуб и сме в удобна ситуация, но ни трябват повече приходи, за да привличаме повече талант. Ние сме шампиони, но бъдещето ни чака и аз много се радвам, че ще бъда част от него", каза още той.

Феновете също ще играят важна роля в развитието на клуба.