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Клаудио Праковник: Бъдещето ни чака и аз много се радвам, че ще бъда част от него

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Членът на новия Съвет на директорите на Левски посочи първите стъпки в развитието на клуба.

Клаудио Праковник
Снимка: Startphoto.bg
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Левски не трябва да мечтае да играе понякога в Лига Европа, а трябва да го прави всяка година, заяви членът на новия Съвет на директорите на българския футболен клуб - Клаудио Праковник.

Бившият финансов шеф на бразилския гранд Фламенго заяви, че новите директори целят да започнат израстването на "сините" с инвестиране в технологии, и мениджмънт.

"На първо място искам да благодаря на президента (Атанас Бостанджиев). Много съм щастлив, че съм тук и че ме приехте така. Пътувах много до София през последните месеци и нямаше как - трябваше да разбера историята на клуба, традициите, феновете... Това са елементите, които ме трогнаха", заяви Праковник при представянето си.

Финансистът посочи първите стъпки в развитието на клуба.

"С какво мога да допринеса? Първите ми задачи с Еду и останалите е да започнем нови процеси на управление. Това е най-важно за нас - да имаме устойчив растеж. Трябва да започнем да инвестираме в процесите, технологията и управлението, да привличаме нови таланти. Първата ни задача е нова структура, технологии и мениджмънт. Искаме върху тази основа да изградим бъдещето на клуба. Той има изключителна история, а сега сме шампиони и трябва да растем. Не трябва да мечтаем понякога да играем в Лига Европа, а трябва да го правим всяка година. От моя гледна точка ние сме тук точно заради това. Аз лично съм в контрола и финансите. Ние сме печеливш клуб и сме в удобна ситуация, но ни трябват повече приходи, за да привличаме повече талант. Ние сме шампиони, но бъдещето ни чака и аз много се радвам, че ще бъда част от него", каза още той.

Феновете също ще играят важна роля в развитието на клуба.

"Футболът е задвижван от страстта, а Левски има огромен потенциал със своите фенове. Те ни дават тази страст, а ние трябва да я използваме и да им върнем повече. Естествено, трябва да съберем възможно най-добрия отбор, но имаме нужда и от технология, за да можем да им връщаме. Трябва ни открита комуникация с феновете и те да знаят какво се случва. Уважаваме тази страст, искаме да я използваме и да увеличим фенската база. Това ще създаде още по-силен и по-богат клуб в бъдеще", добави Праковник.

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