Атанас Бостанджиев: Левски трябва да се превърне в отбор на европейско и световно ниво

Левски трябва да бъде отбор на високо европейско ниво и новото ръководство работи именно с тази цел, заяви мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев след Общото събрание на акционерите.

"Искам да се обърна към всички фенове и да им благодаря от все сърце за подкрепата и вярата в този клуб. В крайна сметка това се прави за радостта на всички привърженици и приятели", заяви Бостанджиев по време на пресконференция след Общото събрание.

Според него реалистичната цел пред клуба е да бъде конкурентоспособен в Европа и шампион в България.

"Искам също и аз да поканя моите колеги Клаудио и Еду в ръководството заедно с Наско. Целта е една - да направим клуба Левски на високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони на България всяка година, и да се борим достойно в Европа с цел за победи. Това е реалистична и амбициозна цел, но съм напълно убеден, че имаме всичко, което ни трябва като екип, експертиза, фенска маса. Това няма да бъде момент или процес, който ще трае ден, седмица или месец. Това е процес на подобрение и това е моето и на моите колеги предизвикателство. Искаме да направим уникална спортна структура и отбор, да защитим честта и историята му и да го изкараме на европейско и световно ниво. Това става с много работа, с правилните експерти, със способност да устояваме на тежките моменти. Благодарен съм и призовавам феновете да имат търпение и подкрепа към клуба. Аз гарантирам от себе си, че ще направим всичко възможно да превърнем целта в реалност", допълни той.

Мажоритарният собственик на клуба смята, че столичният гранд ще има една от най-модерните спортни бази на Балканите.

"Днес ще представим и първия стадий на инвестицията в инфраструктурата на клуба със стадиона. Аз лично съм много развълнуван, че най-накрая Левски ще има база и стадион, които ще бъдат може би най-модерните на Балканите. Това ще вдигне нивото на спорта в България на европейско ниво, както заслужаваме всички ние тук", добави Бостанджиев.

Новият собственик на Левски добави, че бюджетът на клуба е скочил с над 10 милиона евро за няколко месеца.