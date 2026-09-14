Наско Сираков ще има съвещателен глас в новата управленческа структура в Левски

Бившият мажоритарен собственик на клуба не попада в Съвета на директорите.
Бившият мажоритарен собственик на Левски Наско Сираков ще има съвещателен глас по всички въпроси в новото управление на футболния клуб, обяви адвокат Стоимен Чакалов по време на пресконференция след Общото събрание (ОС) на Левски.
Както е известно, бившата структура на "сините" ще бъде заменена от Съвет на директорите, в който Сираков не попада.
"По отношение на почетната длъжност президент на футболния клуб, на нея заслужено бе избран Наско Сираков. По този начин ОС подчерта заслугите на Сираков за развитието на клуба. По общо съгласие на акционерите той ще има право на съвещателен глас в Борда не само по отношение на спортно-техническите въпроси, но и на всички останали въпроси около развитието на клуба. Това решение бе подкрепено почти единодушно, включително от Сдружение "Левски на Левскарите", заяви адвокатът на Левски Стоимен Чакалов.