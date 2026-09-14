Наско Сираков ще има съвещателен глас в новата управленческа структура в Левски

Бившият мажоритарен собственик на Левски Наско Сираков ще има съвещателен глас по всички въпроси в новото управление на футболния клуб, обяви адвокат Стоимен Чакалов по време на пресконференция след Общото събрание (ОС) на Левски.

Както е известно, бившата структура на "сините" ще бъде заменена от Съвет на директорите, в който Сираков не попада.