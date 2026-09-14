Наско Сираков прие "с огромна отговорност" новата си роля в Левски и е сигурен, че клубът го чакат много добри дни.

По-рано днес легендарният нападател и бивш мажоритарен собственик бе утвърден като почетен президент със съвещателен глас по всички въпроси в новото управление.

"Искам да приветствам Еду (Гаспар) и Клаудио (Праковник) в ръководството на клуба. Искам и да благодаря на г-н Бостанджиев. Моя мечта беше Левски да бъде управляван от такива хора. Добре дошли и се радвам, че ще имаме възможност да работим заедно", заяви Сираков след ОС на Левски.

Бившият футболист на "сините" е обнадежден за бъдещето на клуба.

"Приемам с огромна отговорност тази роля, както съм приемал всичко в последните 40 години. Работата за Левски е огромна отговорност и живот и здраве ще продължа да правя това, което мога най-добре. Мисля, че с помощта на всички тези хора Левски го чакат много добри дни. Във футбола не може да се побеждава постоянно, но ще направим всичко възможно, за да бъркаме възможно най-малко", продължи Сираков.

Според него Левски ще има нов стадион в следващите три години.