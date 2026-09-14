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Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност

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Единен контрол, повече технологии и ясна отговорност са основните елементи на Плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и намаляване на жертвите по пътищата. Планът е приет с решение на Министерския съвет от 9 септември 2026 г. и е публикуван на сайта на Министерството на транспорта и съобщенията.

Документът предвижда преодоляване на разпокъсаността и дублирането на функции между институциите и определяне на ясни отговорности при управлението на риска за пътната безопасност.

В рамките на Министерството на транспорта и съобщенията се създава Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“. Тя ще управлява единна система с данни от различни държавни регистри и технологични системи. Анализът в реално време трябва да позволи контролът да бъде по-бърз и насочен към най-високорисковите водачи, превозни средства и пътни участъци.

Ключова промяна е определянето на МВР за единен контролен орган на пътя. Паралелните проверки от различни институции ще бъдат прекратени, а ресурсът за контрол ще се насочва към най-рисковите водачи, превозни средства и пътни участъци.

Планът предвижда още мерки за техническата изправност на автомобилите, интелигентното управление на трафика, електронното правоприлагане, модернизирането на обучението на водачите и превенцията на рисковото поведение. Целта е намаляване на тежките катастрофи и жертвите по пътищата.

#тежки катастрофи #пътна безопасност

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