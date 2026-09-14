Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението

Продължават възстановителните дейности в община Струмяни след наводнението от 24 август, съобщи кметът Емил Илиев. Приключило е отводняването, но в редица имоти остават значителни количества наноси и кал.

Пътищата в общината са отворени. Предстои почистване на терена на стадиона в Струмяни. Застрахователи вече са извършили първоначални огледи на щетите, а след разчистването на наносите ще бъде направен втори оглед, за да се установи окончателният размер на пораженията. Сериозни щети има и по обекти на местния бизнес, включително цехове, фабрики, складове и производствени помещения, където също са натрупани големи количества кал и наноси.

„Предстои изключително много работа“, каза кметът. Речното корито е освободено и почистено. Предстои цялостна оценка на щетите и разработване на инженерни решения за нови проекти за коритото на реката. По думите на Емил Илиев ще бъде необходимо да се работи по цялото протежение на реката. Водоснабдяването в общината е нормализирано, като водата вече е годна за пиене. Направени са няколко проби, които са потвърдили качеството ѝ.

На този етап общината разчита предимно на специализирана техника, тъй като мащабът и спецификата на дейностите надхвърлят възможностите на наличната техника. Кметът изрази благодарност към институциите, оказали помощ в първите дни и седмици след бедствието. Община Струмяни ще продължи със собствени средства възстановителните дейности и ще търси допълнителни източници на финансиране за решаване на проблемите и реализиране на нови проекти.

На 25 август беше обявено бедствено положение в селата Струмяни и Илинденци заради усложнената обстановка след гръмотевична буря, проливен дъжд и придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение беше в сила от 01.00 часа на 25 август до 01.00 часа на 31 август.