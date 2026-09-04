В община Струмяни започва дезинфекция на почистените след наводнението улици и обекти

Дезинфекция на почистените и измити улици, къщи и обекти в община Струмяни започва след 4 септември, съобщиха от общинската администрация. Мерките са част от възстановителните дейности след наводнението от 25 август. Обработката ще се извършва поетапно от специализирана фирма и при подходящи метеорологични условия.

От Общината призовават гражданите да не използват обработените пространства и улици по време на дезинфекционните дейности и най-малко 60 минути след приключването им. Същият карантинен период от минимум 60 минути трябва да бъде спазван и за дезинфекцираните площи и домове. От Община Струмяни призовават жителите за съдействие и търпение по време на поетапната обработка.

Бедствено положение беше обявено в селата Струмяни и Илинденци заради усложнената обстановка след гръмотевична буря, проливен дъжд и придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска, съобщиха от Община Струмяни.