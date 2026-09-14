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Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на гара Сливен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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съмнителен багаж евакуира пътници влак гара сливен
Снимка: БНТ
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Съмнителен багаж вдигна на крак полицията в Сливен тази сутрин. Пътниците от влака, пътуващ по линията Бургас-София, бяха спешно евакуирани заради изоставени без надзор вещи в едно от купетата.

Сигналът за инцидента е подаден точно в 10.00 часа в дежурната част на местното районно управление лично от началника на влака. Десет минути по-късно композицията е спряла на жп гара Сливен, където органите на реда веднага са извели хората на безопасно разстояние.

За да се избегне всякакъв риск, вагонът със съмнителния багаж е бил своевременно откачен от останалите и преместен на безопасен коловоз. Малко след това влакът е продължил пътя си по направление към столицата.

Снимки: БНТ, Иван Янев

В момента действията на органите на реда продължават. На място работят специализирани екипи на Жандармерията и отряда за борба с тероризма, които извършват стандартните за подобни ситуации проверки по процедура.

#гара Сливен #евакуирани пътници #съмнителен багаж

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