Блъснаха пешеходец в Кресна

Инцидент с пешеходец затруднява движението в Кресна. Преди минути лек автомобил е блъснал пешеходец на главен път Е-79 в град Кресна, при отбивката за село Влахи. Пешеходецът най-вероятно е пресичал неправилно, когато кола, пътуваща в посока София, го е блъснала.

Пострадалият е транспортиран с линейка в най-близкото лечебно заведение за уточняване на състоянието. Мястото на инцидента се обслужва от полицейски патрул. Преминаването се осъществява в едната лента. Образува се тапа за преминаващите автомобили.

Пострадалият пешеходец е с травми по двата крака и главата. Остава за лечение в болница.