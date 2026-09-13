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Писателката Рене Карабаш се срещна с читатели на изложението „Алея на книгата" в София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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писателката рене карабаш срещна читатели изложението bdquoалея книгата софия
Снимка: БТА
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Писателката Рене Карабаш, чийто роман „Остайница“ влезе в тазгодишния кратък списък с номинирани произведения за международната награда „Букър“, се срещна с читатели в последния ден на изложението „Алея на книгата". То се провежда на столичния булевард „Витоша" и в парка пред Националния дворец на културата.

„Срещата с читателите е може би втората част от написването на книгата. Първата е удоволствието от писането и това, което преживяваш, когато си сам, а срещата с читателите е споделяне на тази история", каза Рене Карабаш.

Писателката посочи, че досегът с публиката ѝ помага, защото понякога творецът губи вяра в себе си или пък вътрешният му самокритик надделява. Има нужда да чуеш другите, които ти казват колко много историята им е помогнала или ги е докоснала това връща смисъла, каза Рене Карабаш.

Тя коментира и номинацията си за наградата „Букър". Това „беше едно от най-важните събития в живота ми, защото е награда от световна величина, с която идва и голяма отговорност за всяка моя следваща книга", отбеляза Карабаш. По думите ѝ след номинацията много неща са се променили и тя е преминала на друго ниво като автор. По думите й това е отговорна и трудна позиция.

Снимки: БТА

Карабаш подчерта, че независимо от наградите, авторът трябва да се връща към съкровеното писане.

„Трябва да можеш да изолираш и читателя, и света, и наградите, така че да излезе нещо истинско", каза тя.

Писателката определи като изключително важно провеждането на литературни събития като изложението „Алея на книгата" в България. „Книгата в момента е едно от оръжията срещу цялата тази дигитализация, бързо живеене и дезинформация", е мнението на Карабаш. По думите и книгата носи емпатия и кара читателя да влезе в положението на другия нещо, което според нея силно липсва на хората.

#изложение „Алея на книгата“ #среща с читатели #Рене Карабаш  #писателка

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