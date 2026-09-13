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Дърво падна върху кооперация в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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Чете се за: 01:27 мин.
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дърво падна кооперация пловдив
Снимка: Снимката е илюстративна
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Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин. За щастие няма тежко пострадали и ранени хора. Вероятно заради ранния час – 7 часа – и фактът, че дървото е паднало в почивен ден, няма сериозни последствия.

Цветана Николова се събужда от връхлетелите отломки в апартамента ѝ.

Цветана Николова: „Усетих – първо, беше много силен шум, второ, апартаментът се разтресе целият. Имах чувството, че става земетресение, и видях клона, влязъл в стаята.“

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Цветана Николова: „Да, стъкла паднаха на леглото и, слава Богу, че съм била завита и не ме нараниха стъклата. Уплаших се много.“

Улицата, където е паднало дървото, беше затворена за часове, докато с тежка техника отломките бяха повдигнати и нарязани на място от аварийния отряд на пожарната в града.

Според живеещи в кооперацията са подавани многократно сигнали, че дървото е изгнило, но реакция от местните власти и оторизирани предприятия няма. Пострадалата Цветана Николова заяви за БНТ, че ще търси отговорност от Общината за стреса и материалните щети, предизвикани от падането на дървото.

#паднало дърво #Пловдив

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