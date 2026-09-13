Васил Терзиев: "Витоша на децата" тази година стигна до 2000 деца

Дни преди първия учебен ден си припомням едно от най-хубавите неща от това лято – #ВитошаНаДецата.

Тази година програмата стигна до 2000 деца. Два пъти повече от миналото лято. Всяка седмица имаше лагери с нощувки и еднодневни занимания, а децата прекарваха времето си в планината, сред природата, с игри, спорт и приключения на открито. Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Миналото лято, когато посрещнахме десетки деца на Витоша, видях колко много означават тези преживявания за тях. Тогава си обещахме да разширим програмата. Днес съм много щастлив, че успяхме и усмивките отново не слизаха от лицата им, допълни още Терзиев.

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