БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ролята на княз Александър Първи Батенберг за Съединението...
Чете се за: 04:30 мин.
Отбелязваме 141-вата годишнина от Съединението на...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Запази
ключови избори саксония анхалт алтернатива германия гледа регионалната власт
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

В германската провинция Саксония-Анхалт „Алтернатива за Германия“ се бори за абсолютно мнозинство в местния парламент. В момента сондажите ѝ дават над 40 процента, но абсолютното мнозинство зависи от това колко от по-малките партии ще прескочат 5-процентовата бариера.

Първите изборни резултати от екзитпол показват, че "Алтернатива за Германия" печели с 44.5% – малко под абсолютното мнозинство. Християндемократическият съюз на Фридрих Мерц идва на второ място с едва 18.5%. Около 5-процентната бариера е "Съюзът на Сара Вагенкнехт" – популистка партия и възможен коалиционен партньор за "Алтернатива за Германия".

Ще бъде ли „Алтернатива за Германия“ първата крайнодясна формация, оглавила регионално правителство след Втората световна война?

1 700 000 избиратели имаха право да определят днес политическото бъдеще на Саксония-Анхалт. Решаващо ще бъде и кои партии ще прескочат 5-процентовата бариера за влизане в Ландтага. В сондажите под чертата остава Свободната демократическа партия, съюзник на християндемократите, а другият им съюзник – социалдемократите, имат под 10 на сто подкрепа. Несигурно е и влизането на популисткия "Алианс на Сара Вагенкнехт" – единствената формация, която допуска коалиция с „Алтернатива за Германия“, определена от службите за сигурност като „крайнодесни екстремисти“.

Свен Шулце – премиер на провинция Саксония-Анхалт: „Беше трудна и изтощителна кампания, както физически, така и психически, повече от всеки друг път в Саксония-Анхалт. Сега зависи от хората тук. Надявам се на висока активност. Окончателни резултати ще има късно през нощта, защото има огромен брой гласове по пощата, които също трябва да се преброят.“

Ако „Алтернатива за Германия“ не постигне абсолютно мнозинство, най-вероятната развръзка ще бъде администрация, водена от християндемократите на настоящия регионален премиер Свен Шулце. При пълно мнозинство „Алтернатива за Германия“ ще може да заобиколи политическата „защитна стена“, която забранява на основните партии да управляват с крайнодесни. Формацията гледа и към централната власт на федералните избори през 2029 г.

Улрих Зигмунд – водещ кандидат на „Алтернатива за Германия“: „Не става въпрос само за Саксония-Анхалт или само за Германия. Става дума за цяла Европа и други части на света, защото те могат да видят, че тук се случва нещо, от което се нуждаят много страни. Искаме да си върнем националния суверенитет и да се фокусираме отново върху Германия. Но ключов момент е да поддържаме разумни дипломатически отношения с всички страни, освободени от идеология.“

По закон следващият парламент трябва да се събере до 30 дни след вота, но няма краен срок за избор на нов премиер на Саксония-Анхалт.

#вот #Саксония-Анхалт #"Алтернатива за Германия" #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова
3
Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна...
Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето Съединение
4
Българската федерация по борба: Нашият спорт е изправен пред своето...
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник
5
Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Най-четени

Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
1
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
2
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
5
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
6
Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Още от: Европа

Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени
Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени
Урсула фон дер Лайен пристигна в Гренландия, ще подпише декларация за сигурност Урсула фон дер Лайен пристигна в Гренландия, ще подпише декларация за сигурност
Чете се за: 00:45 мин.
Първият кръг преговори между украинската и американската делегация в Киев приключи Първият кръг преговори между украинската и американската делегация в Киев приключи
Чете се за: 00:37 мин.
Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война" Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война"
Чете се за: 01:22 мин.
Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Киев Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Киев
Чете се за: 01:35 мин.
Барселона – с най-горещото начало на септември Барселона – с най-горещото начало на септември
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

България празнува 141 години от Съединението (ОБЗОР)
България празнува 141 години от Съединението (ОБЗОР)
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Пожар гори в старозагорския квартал „Лозенец“ Пожар гори в старозагорския квартал „Лозенец“
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война" Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война"
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Изригнал вулкан блокира 150 000 пътници на летища в Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ролята на княз Александър Първи Батенберг за Съединението на България
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Пожар в района на жп гара Горно Сахране блокира железопътния трафик...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ