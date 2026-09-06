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Втори пожар е възникнал в Габрово, този път в района на квартал „Горни Бакойци“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Втори пожар е възникнал в Габрово, този път в района на квартал „Горни Бакойци“
Снимка: БТА
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Втори пожар е възникнал в Габрово, този път в района на квартал „Горни Бакойци“, съобщиха от пресцентъра на Община Габрово.

На място са изпратени три екипа на пожарната служба, както и екип на Доброволното формирование към Община Габрово. Екипите работят по овладяването на пожара.

Заради задимяването в района от Общината препоръчват на хората да не излизат и да не престояват на открито. Препоръчва се също прозорците и вратите да бъдат затворени плътно.

По-рано днес пожар пламна и на територията на Регионалното депо за отпадъци в Габрово.

#квартал „Горни Бакойци“ #втори пожар #Габрово

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