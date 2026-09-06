Дигитални умения: Обучават 2400 българи за работа с изкуствен интелект

2400 работещи българи ще бъдат обучени за работа с изкуствен интелект. Проектът е с европейско финансиране и ще помогне на хората да придобият специфични дигитални умения, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Фирмата на Евгени Петков се занимава с консултации при изготвянето на европроекти. Одобрена е за участие в програмата. Предстои нейни служители да бъдат обучени.

Евгени Петков, собственик на фирма: “Имаме огромна нужда от подобно обучение, другите фирми ще участват с подобни обучения. Залагаме изключително много на въпросния изкуствен интелект, който бързо навлиза и всички имаме нужда от него.”

Към момента 39 фирми от Варна и региона са одобрени от Агенцията по заетостта за обучение на служителите им.

Яна Василева, директор на Агенция по заетостта – Варна: “Право да кандидатстват имат лицата, които са на трудово правоотношение с работодателя, на не по-малко от 4 часа работен ден. Също така назначените по договорите за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.”

Всеки служител може да се обучава в повече от едно направление в различни области.

Яна Василева, директор на Агенция по заетостта – Варна: “Обученията са изключително практически насочени. Сред заявените теми са изкуствен интелект, други AI инструменти, ЕРП, СРМ системи, дигитален маркетинг, електронна търговия, киберсигурност, автоматизация на работни процеси, специфични дигитални умения и зелен преход.”

Евгени Петков и неговите служители не са притеснени от масовото навлизание на изкуствения интелект. Той ще им помогне за по-бързото изготвяне на документацията на европроектите. Така един служител на фирмата ще може да работи с повече клиенти.

Евгени Петков, собственик на фирма: “По-скоро можем да вдигнем обема от работа. Вдигаме си ефективността с ползването на изкуствения интелект и всички тези дигитални инструменти...целта е да вдигнем ефективността на всеки един, да можем да обслужваме повече фирми.”

За провеждане на обученията в цялата страна са предвидени над 3 милиона евро. Работодателите имат право сами да избират обучителната организация, както и периодът, в който да се проведат курсовете. А заради големия интерес към програмата предстои и втори прием.