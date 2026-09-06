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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Честванията в София за Деня на Съединението (СНИМКИ)

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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По традиция в София Денят на Съединението се отбелязва пред криптата на княз Александър Първи Батенберг в центъра на столицата.

Тържественото отбелязване на 6 септември в столицата винаги се провежда не случайно тук, където през далечната 1898 година завинаги са положени костите на първия български владетел княз Александър Първи Батенберг. Човекът, който само на 28 години завинаги влиза в пантеона на Българското национално-освободително движение, признавайки Съединението и застава редом до дейците на този незабравим исторически факт, като Захари Стоянов, Коста Паница, Иван Андонов, Иван Ризов, младите български военни офицери – Данаил Николаев, Сава Муткуров, Продан Тишков – Чардафон – човекът, който начело на Голямоконарската чета влизва в Пловдив и арестува генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, до българските политически дейци Стефан Стамболов и Петко Каравелов. По традиция домакин на тържествата в София, преминали пред военен церемониал, е столичният кмет Васил Терзиев.

– Аз не знам дали от тогава идва фразата "Съединението прави силата", но тя с много голяма сила и до днес си важи. И според мен това е най-важното – да сме обединени и всички за каузата на обединена България.

– Да обичаме България, да я пазим, да я почитаме, да милеем за нея.

– Винаги трябва да бъдем заедно в каузата на нещо по-голямо и в името на българския народ. Да не е само клише, което да рецитираме на празниците, да бъде поведението на всеки един от нас.

Васил Терзиев, кмет на София: "Да живеем в по-леки времена, отколкото тези хора преди 140-150 години, които са се борили за свободна и съединена България, за да бъдем наистина отговорни към това, което те са ни оставили. И трябва всеки ден да превъзмогваме себе си и въпреки различията да намираме общото, да мислим по-дългосрочно и да работим за едно здраво общество."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ


През целия празничен ден мавзолейният комплекс на княз Александър Първи Батенберг ще бъде отворен за посетители.

Вижте прякото включване на Николай Минков

# 141 години от Съединението на България #тържествено честване #кметът Васил Терзиев

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