ГЕРБ решават до 8 септември дали да издигнат собствен кандидат за президент

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на съпартийците си срок до 8 септември да решат с гласуване в общия партиен чат – дали да бъде издигнат собствен кандидат-президент. Той самият обаче категорично заяви, че е против и обясни защо.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "В ГЕРБ, понеже ние сме истинска системна партия, в момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Много от нашите, не само активисти, и сутринта от 8:00 часа се срещам с целия актив на ГЕРБ по областта. Само, че аз съм по-мъдър и по-далновиден от тези, които в момента се заявяват и мислят, че да си партиен лидер е лесна работа. Ако ГЕРБ издигне кандидат, във всички случаи ще го наричам демократичен вот или този, който е проевропейския вот. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат – най-голямата услуга. Независимо, че има хора от ГЕРБ, които дори са и в инициативния комитет, това си е тяхно лично право, аз не съм ги спирал, защото така са решили."