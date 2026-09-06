Електробуси по поръчка, но безплатно: В Русе има пилотен проект за споделен нощен транспорт

Може ли общественият транспорт да бъде с по-удобно разписание за пътниците, по-екологичен и безплатен на фона на скъпите горива. Русе е първият град в страната, който тества пилотно по европейската програма "Лайф" споделен транспорт през нощта. Услугата RUSE MOONSET засега ползват само работници, които са нощна смяна, но от октомври в електробусите с предварителна заявка ще могат да пътуват всички граждани, включително и от квартали, които са извън града. Идеята вече успешно се прилага в Лисабон и Виена.

Последният автобус в Русе минава 20 минути преди полунощ. Вариантите на Красимир Борисов да се прибере вкъщи са два: такси или личен автомобил. Сега обаче има трети – да се качи в електробус и то без пари. Преди това трябва само да отвори приложението на телефона си и да направи резервация.

Красимир Борисов: "Сега се връщам от втора смяна. Спестявам и време и средства за гориво. Много е скъпо горивото."

Иво Георгиев е зад волана на автобуса над 40 години, но вече графикът и маршрутът му не ги задава диспечера.

Иво Георгиев – шофьор в "Общински транспорт" – Русе: "Свиква се с тия задачи, които поставя компютъра. Преди бяхме по графици, начална, крайна спирка. А сега е модерно. Устройство, GPS ти поставя задачите."

Алгоритъмът на приложението изчислява и групира пътниците по час и локация, за да не обикаля автобусът празен. Този автобус се движи по логиката на такси, само че без такса за км, без нощна тарифа. Вози хората безплатно и работи на ток.

Десислава Василева, "Общински транспорт" – Русе: "Целта е да променим поведението на хората и да ги подтикнем към това да оставят личните си автомобили, за да спестим от въглеродни емисии. Избрахме да не обслужваме от врата до адрес, тъй като нашите превозни средства са по-големи и достъпът до малките улички е невъзможен, но от 5 до 7 минути са ти необходими да стигнеш до някоя автобусна спирка."

11 курса са направили двата електробуса само първата нощ, поели са и извънредни заявки.

Светозар Маринов, ръководител на "Общински транспорт" – Русе: "Докато набере популярност – до две, три седмици ще има вече разпознаваемост и ще изпълним капацитета и на двата електробуса."

Засега безплатният нощен транспорт в Русе ще се предлага една година, но амбицията е да се превърне в постоянна услуга.