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Слънчево и горещо в празничната неделя

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 22°, в София – около 13°, а максималните – между 30° и 36°, в София – около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър, по северното крайбрежие – от север-северозапад, по южното – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 27° до 31°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен, по най-високите части – западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В понеделник времето ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне, а максималните температури ще се понижат и в повечето райони ще бъдат между 25° и 30°.

Във вторник и сряда ще се задържи предимно слънчево, а максималните температури постепенно ще се повишават. По-значителна облачност ще има в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали и прегърми.

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