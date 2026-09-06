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Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

bnt avatar logo от Мартин Гошев
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Футбол
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За трофея ще спорят Бразилия и Германия

гледайте бнт световното първенство сока участието българия
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Време е за финала на световно първенство по Сока 6 (варианта на минифутбол 6 срещу 6). В германския град Есен един срещу друг излизат отборите на Бразилия и Германия в спор за трофея.

Отборът на България стигна до четвъртфиналите на надпреварата, където отстъпи на Албания с 2:3. В шестте си участия на Мондиал по Сока 6, България три пъти достига до най-добрите осем тима. В груповата фаза "лъвовете" постигнаха победи над Индия, Англия и Коста Рика.

Гледайте сблъсъка за златните медали в неделя, 6 септември, от 20:55 часа пряко БНТ 3.

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#световно първенство по Сока 6 - 2026 г.

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