Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Време е за финала на световно първенство по Сока 6 (варианта на минифутбол 6 срещу 6). В германския град Есен един срещу друг излизат отборите на Бразилия и Германия в спор за трофея.

Отборът на България стигна до четвъртфиналите на надпреварата, където отстъпи на Албания с 2:3. В шестте си участия на Мондиал по Сока 6, България три пъти достига до най-добрите осем тима. В груповата фаза "лъвовете" постигнаха победи над Индия, Англия и Коста Рика.

Гледайте сблъсъка за златните медали в неделя, 6 септември, от 20:55 часа пряко БНТ 3.