Жега до 37°: Захлаждане идва в понеделник

Много по-високи от обичайните за началото на септември са максималните температури днес. В почти цялата страна, с изключение на Северното Черноморие, беше горещо – от 31° във Варна и Бургас до 37° в Северозападна България. В София температурата следобед достигна почти 33°.

Рекордът за днешната дата е 35°, измерени през 2015 година.

И утре в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но температурите ще бъдат с градус-два по-ниски – между 30° и 36°. В София се очакват около 31°, а по Черноморието – от 27° до 31°. Времето ще остане почти безоблачно, но ще бъде много ветровито, с временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 21°, а в София – около 13°.

Слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури ще са между 30° и 31°, а в най-северните райони – около 28°. Вълнението на морето ще се усили до 2 бала, с височина на вълните около половин метър. Температурата на морската вода е 25°.

Много добри ще бъдат условията за туризъм и разходки в планините. Ще бъде почти безоблачно, с умерен северозападен, а по най-високите части – западен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат от 12° на Мусала до 15° на Черни връх.

Слънчево, горещо и ветровито ще бъде утре и на Балканите. Топло ще се задържи и на Апенините и Пиренеите, както и в Южна Франция. По-студено от обичайното ще бъде в Германия и Полша, където се очакват и валежи. До вечерта ще завали и на Британските острови.

У нас валежи в близките три дни са малко вероятни. В понеделник предстои захлаждане, но рискът от възникване на пожари в по-голямата част от страната остава много голям и екстремен.

В понеделник времето ще бъде слънчево, а вятърът ще отслабне. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 25° и 30°. Във вторник и сряда ще се задържи предимно слънчево, а температурите постепенно ще се повишават.

По-значителна облачност ще има в четвъртък, когато на отделни места в западните райони се очаква да превали и прегърми.