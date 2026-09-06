БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отбелязваме 141-ата годишнина от Съединението на...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

В навечерието на Съединението: Град Съединение пази паметта за героите на празника

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Тържествата по повод празника започват от град Съединение. Преди 141 години оттам тръгва четата на Продан Тишков – Чардафон с намерението да бъде арестуван генерал-губернаторът на Източна Румелия и да бъде провъзгласено Съединението с Княжество България. Паметни събития, които ние днес отбелязваме като една от най-светлите дати в историята на съвременната българска държава.

Едва 18-годишна учителката Недялка Шилева се включва с младежка страст в организацията на Съединението между Княжество България и Източна Румелия. И така остава в историята като „Голямоконарската Райна Княгиня“.

Величка Кирова, директор на СУ "Недялка Шилева" – Съединение 2002: "Недялка Шилева е родена 1867 година в град Съединение. Извезала знамето на Съединението, по заръка на Продан Тишков, който по-късно става и неин съпруг. Буйна жена, която не се отказва и заедно с него тръгват за Пловдив и правят всичко възможно да стане Съединението."

Недялка Шилева е единствената жена в похода на голямоконарци редом с мъжете. За да запазят делото ѝ за поколенията, по решение на общинския съвет в град Съединение от миналата учебна година тя е патрон на всички училища в общината. Вдъхновена от личността на младата жена, четвъртокласничката Никол Тонкова е написала и химн.

Никол Тонкова, ученик: "Недялка Шилева е с нас, споменаваме я в този час. Тя знамето е везала с любов и чест, за да ни води към успехи днес."

Едноименното училище вече има девиз, лого и знаме. В двора му е поставена и специална пейка, дарение от бивши ученици, която ежедневно напомня на децата за делото на Недялка Шилева.

Никол Тонкова, ученик: "Трябва да я помним. Тя трябва да остане в сърцата ни с нас и ние по нейните стъпки – четем, пишем, говорим за нея."

Георги Руменов, кмет на град Съединение: "Стремим се по всякакъв начин ние да предадем духа на Съединението като исторически момент и значимост за нашата държава за идните поколения. Затова всяка година... организацията, която правим, е да привлечем все повече млади хора, да привлечем все повече вниманието на по-голям кръг от хора, за да може тези исторически моменти да се предават наистина на поколенията."

Всяка година жителите на Съединение се включват в традиционния поход по стъпките на Голямоконарската чета, а паметта за героите-съединисти остава съхранена.

#Недялка Шилева #честванията #гр. Съединение #денят на съединението

Водещи новини

Отбелязваме 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия
Отбелязваме 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Румен Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си Румен Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дипломатически совалки: Продължават усилените опити за постигане на мир в Украйна Дипломатически совалки: Продължават усилените опити за постигане на мир в Украйна
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Регионални избори в Германия – ще дойде ли за първи път на власт крайната десница? Регионални избори в Германия – ще дойде ли за първи път на власт крайната десница?
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Електробуси по поръчка, но безплатно: В Русе има пилотен проект за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Георги Господинов с наградата "Жан Моне":...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
За богатството на Аполония и нейния трезор
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Слънчево и горещо в празничната неделя
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ