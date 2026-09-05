След двойното убийство в Исперих: Защо са оттеглени трите сигнала за насилие?

Трагедията в Исперих повдигна въпроси.Вече е категорично ясно, че става дума за двойно убийство и самоубийство. Адекватно ли са действали институциите при положение, че срещу 43-годишния мъж са подавани и незабавно оттегляни общо 3 сигнала за домашно насилие, било е ясно, че е хазартно зависим и задлъжнял.

Тежки семейни взаимоотношения, финансови проблеми и страх да не му отнемат децата са в основата на жестокото двойно убийство и последвало самоубийство в Исперих. Защо майката е подавала жалби срещу бащата в полицията и после ги е оттегляла и упражнявал ли е агресия към децата си?

Зад стените на тази къща приключва живота на двете сестри. Съседи ги виждат за последно във вторник. Никой не подозира какво предстои.

Нигяр Мехмед: "Ако знаех нещо непременно щях да се обадя в полицията, не съм чувала никакви гласове, нищо, нищо. Изглеждаше спокоен. Не вярвам да е направил такова лошо нещо на децата си, наистина сме в шок."

Близките на майката обаче твърдят, че тя редовно е била жертва на агресията му:

"Постоянно я е биел, играел комар, има борчове навсякъде."

Майката е подала три жалби в районното управление в Исперих срещу бащата, но винаги ги е оттегляла.

Тихомир Тодоров, окръжен прокурор на Разград: "Ако майката след като е заявявала многократно, че е обект на домашно насилие, потвърждаваше това нещо пред полицията или пред прокуратурата, на следващия ден тя се е отказвала от своите оплаквания, което е наложило да се прекратят тези преписки още на етап полиция." Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Има отлично взаимодействие със социалните служби в това отношение. Разбира се, тук ще проверим дали е спазен алгоритъмът, който зададохме."

В училище децата никога не са показвали, че имат проблеми в семейството.

Пламен Петров, директор на училище „Васил Априлов“ Исперих: "Майката е проявявала интерес към постиженията. Нямам информация за такива големи сътресения в семейната среда. Не е показвало детето с нищо. Нямам информация по линия на класния ръководител да е упражнявал насилие." Тихомир Тодоров, окръжен прокурор на Разград: "Съществува хипотеза, според която майката на една от дъщерите е изпратила текстово съобщение, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. И очевидно това е ескалирало вече до степен, че бащата да посегне на двете си момичета."

Медицински екип днес посети майката.

"Не ще да приказва, стои си в стаята.На себе си е."

Със съучениците на убитите момичета ще работят психолози. Досъдебното производство ще бъде прекратено заради смъртта на извършителя.