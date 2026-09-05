Демерджиев: Задържаните в Бургас наркотици вероятно са пътували за Турция

Задържаните в Бургас голямо количество наркотици вероятно са пътували за Турция. Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев допълни информацията за разкритите вчера 110 пакета кокаин и 238 пакета марихуана край морския град. Резултатът от акцията на "Гранична полиция" беше определен като рекорден.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Първо да поздравя колегите от Бургас за тази реализация. Доста активно работят всички структури на МВР. Видяхте тази реализация тук на "Гранична полиция". Те имат оперативни служби. Те се активизираха изключително много. Помагат си с ГДБОП, с ГДНП, така че взаимодействието става все по-добро и аз очаквам все по- сериозни резултати. Ако следим цената, а ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и количествата заловени наркотици говорят сами по себе си за това."