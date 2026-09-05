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Дипломатически совалки: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в Москва

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Зеленски съобщи, че руски ракети са поразили няколко летища, въпреки призива му за временно прекратяване на ударите

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Усилени дипломатически совалки в опит за постигане на мир - специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигат на посещение в Москва. Според руски медии, самолетът им е кацнал преди минути. Утре двамата ще бъдат и в украинската столица Киев. Володимир Зеленски съобщи, че днес руски ракети са поразили няколко летища, включително това в Киев, въпреки призива му за временно прекратяване на въздушните удари. Тръмп изрази надежда, че ще бъде постигнат напредък в опитите да се сложи край на войната в Украйна и допълни, че от Вашингтон вече имат свой план за мир.

Двама опитни преговарящи, които пристигат с конкретен план за край на войната – така Доналд Тръмп обяви предстоящото пътуване на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата се очаква да пристигнат днес в Москва.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имаме идея как да бъде постигнат мира. Вижте, сложил съм край на осем войни, повечето от които според мен бяха по-сериозни от тази. При Русия и Украйна говорим за личностни проблеми - от една страна имаш президента Зеленски, а от другата - президента Путин, които истински се мразят. Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - двама страхотни преговарящи, за да проверят дали можем да постигнем нещо. Вярвам, че има сериозен шанс това да стане."

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не потвърди посещението, но каза, че когато има новина, ще я съобщи. Уиткоф и Къшнър не за първи път са в руската столица, но досега тези срещи не са били последвани от визита в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че американските специални пратеници ще бъдат в Киев и призова за двудневно примирие.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Както подхождахме и при предходни дипломатически визити на американски представители, ще гарантираме нормалното функциониране на руското въздушно пространство. Нашата грижа е за тях, не за Русия. От наша страна няма да има въздушни удари, а Русия трябва да направи същото."

Преди дни руският президент Владимир Путин коментира, че има шанс за постигане на споразумение за край на войната. Днес заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков заяви, че от Белия дом трябва да имат предвид реалностите на фронта при опитите си намерят решение на кризата. По думите му, ситуацията в момента не е в полза на Киев.

#Стив Уиткоф #визита в Москва #специални пратеници #войната в Украйна #Джаред Къшнър

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