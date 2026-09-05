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Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на четирите жертви

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БНТ/Архив
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Три години след смъртоносния потоп, Царево си спомня за четиримата души, които водната стихия отне. Бедствието остави след себе си разрушени мостове, домове и щети за десетки милиони. Две години по-късно водата отново се върна със същата сила, но за щастие без жертви.

Царево никога няма да забрави датата 5 септември 2023 година, когато мощна приливна вълна опустоши града и съседните населени места. Най-тежката равносметка – отнетите четири живота бяха почетени днес – д-р Даниела Йорданова, нейната майка съдия Мария Москова, както и двама мъже, които приливната вълна понесе в морето.

Церемонията беше пред паметника на д-р Даниела Йорданова изграден заради това, че тя е рискувала живота си, за да помогне на бездомни животни, които са били в района. Царево вече е възстановено, както след първото, така и след второто наводнение. Все още обаче се очаква най-важната реконструкция, тази на дерето на река Черна, от където всъщност идва водата.

Кина Атанасова: "Дани Йорданова е загубила живота си в името на бездомните животни в Царево. Тя е герой. Тя до последно, вижда, че вали, но не се отказва. Мечо и Сара я чакат под моста и в кабинета е имало животинки на стационар. Как да ги остави. Да, има много хора, които не са излезли от домовете си, за да спасят живота си, но тя загуби нейният."

Марин Киров, кмет на Община Царево: "Седем мостови съоръжения, две язовирни стени, десетки километри пътна и улична мрежа бяха възстановени. След второто бедствие щетите бяха много по-малко, въпреки по-голямото количество вода. Но пък остана основния обект, който ние сме подали в Междуведомствената комисия и за който ние имаме готовност за избор на изпълнител, а именно корекцията на река Черна. Очакваме финансиране от държавата, говорим за над 14 млн. евро, това не е по силите на нито един общински бюджет."

Три години по-късно все още не е приключило разследването, което води Окръжната прокуратура в Бургас. Все още се чакат назначаването на няколко сложни експертизи за съоръженията, които са довели до смъртта на жертвите, паднали от моста в Царево.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров

#потоп в Царево #община Царево #наводнението в Царево

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