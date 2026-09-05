САЩ поразиха ирански петролен танкер в близост до остров Харг

Съединените щати са поразили ирански петролен танкер в близост до остров Харг. Това съобщава иранската полуофициална агенция ФАРС. Няма данни за жертви и щети.

Остров Харг е ключов за иранската петролна индустрия – там се съхраняват запасите от черно злато, там са разположени и терминалите за зареждане на петролните танкери.

Новината идва на фона на подновените тази седмица американски удари срещу Иран, след продължило повече от месец затишие. В отговор от Техеран изстреляха ракети срещу Йордания, Бахрей и Кувейт.