Доналд Тръмп за войната в Иран: Това не е нищо особено

Съединените щати може скоро да нанесат удари срещу ядрен обект близо до Натанз, съобщиха от Белия дом.



Доналд Тръмп не изключва да бъде атакувана планина, наричана от американците "Кирка", където се твърди, че има съоръжение на обогатяване на уран.

По думите му обаче, войната в Иран е "дребна работа" и "нищо особено". Само преди дни американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че конфликтът в Близкия изток не може да бъде определян като война.

Според анализатори, американската администрация се опитва да омаловажи войната в Иран, заради наближаващите междинни избори.

През ноември в Съединените щати предстоят избори за Конгреса, а резкият скок на цените на горивата и стоките след началото на конфликта, доведоха до спад на доверието към Републиканската партия.