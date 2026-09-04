Ботев Пловдив се добра до трите точки в гостуването на Арда след нервни последни минути

Ботев Пловдив победи Арда Кърджали с 3:2 в мач от 8-ия кръг на Първа лига. "Канарчетата" поведоха с 3:0, но допуснаха два гола за четири минути.

Двубоят на стадион "Арена Арда" в Кърджали започна с домакински натиск. Даниел Наумов изби с крак шут на Виктор Попов, а Светослав Ковачев стреля в дясната греда.

Пловдивчани изчакваха своя момент и откриха резултата в 20-ата минута. Самуил Цонов се разписа с плътен изстрел извън наказателното поле.

Нападателят на "канарчетата" удвои головата си сметка 16 минути по-късно. Голмайсторът проби в пеналтерията и прати топката в далечния ъгъл.

След почивката възпитаниците на Станислав Генчев продължиха да бележат. Асен Чандъров засече с глава центриране от пряк свободен удар на Самуел Калу.

Домакините намалиха изоставането си в 79-ата минута. Даниел Наумов изби шут на резервата Атанас Кабов, но Вячеслав Велев се разписа при добавката.

Само 4 минути по-късно футболистите на Александър Тунчев стигнаха до нов гол. По подобие на първото попадение на кърджалии, Даниел Наумов парира удар с глава на появилия се от резервната скамейка Дейвид Акинтола, но Антонио Вутов записа името си сред голмайсторите при добавката.

Ботев Пловдив се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 10 точки. Арда остава на 5-ата позиция в подреждането с 16 пункта.